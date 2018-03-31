Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ФИФА отобрала арбитров на ЧМ-2018 ФИФА отобрала арбитров на ЧМ-2018
Новости: Радивилов - победитель серии этапов Кубка мира по спортивной гимнастике Радивилов - победитель серии этапов Кубка мира по спортивной гимнастике
Новости: Когда и где смотреть матчи 25-го тура УПЛ Когда и где смотреть матчи 25-го тура УПЛ
Новости: Свитолина драматично уступила Остапенко в 1/4 финала в Майами Свитолина драматично уступила Остапенко в 1/4 финала в Майами
X

ФФУ назвало виновных в техническом поражении сборной Украины U-17

Дом Футбола
09:18 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Лишиться работы могут три функционера и помощник главного тренера.

Комиссия по проведению служебной проверки фактов и выяснения всех обстоятельств допущенния ответственными работниками ФФУ ошибки в учете желтых карточек игроков юношеской сборной Украины U-17 во время участия в элит-раунде чемпионата Европы 2018 года, что привело к техническому поражению нашей команды в матче со сборной Сербии (0:3), сообщила о результатах своей работы.

Комиссия пришла к выводу, что действия (бездействие) трех сотрудников ФФУ, прежде всего, лишили молодых футболистов заслуженного участия в финальной части чемпионата Европы, а также вызвали значительные репутационные потери для украинского футбола.

По словам председателя комиссии Мирона Маркевича, предложено освободить функционеров, которые отвечали за это направление работы: голову департамента развития ФФУ Владимира Черно-Иванова, заместителя начальника аналитического отдела Валерия Трутнева и работника департамента национальных сборных команд Анатолия Кудя. Также решено приостановить действие контракта с помощником главного тренера сборной Украины (U-17) Сергеем Мурадяном.

Решение о дальнейшем сотрудничестве с главным тренером сборной Олегом Кузнецовым будет принято по итогам заседания Комитета национальных сборных ФФУ, которое запланировано на вторник, 3 апреля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Дом футбола, Новости футбола, Футбол, ФФУ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)

Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)
Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)

Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)
Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)

Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)
Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)

Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)
Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)

Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Экс-игрока "Барселоны" выгнали из английского клуба "Главное – чтобы все было честно": Форвард "Динамо" - о матче против "Мариуполя" Ярославский - о возможном финансировании "Динамо"

Последние новости

Музей Шевченко приглашает на лекцию о киевских адресах семьи Тарновских Смех да и только: курьезные строительные неудачи, которые вызовут у вас хохот Вокалист Linkin Park выпустит сольный альбом (Видео)
Сегодня читают в спорте
01 Стали известны потенциальные соперники cборной Украины на майском сборе
02 Ярославский - о возможном финансировании "Динамо"
03 Джошуа: Уберите мои титулы, я дерусь за пояс WBO
04 Японский робот победил баскетболистов в точности бросков (Видео)
05 Украина решила бойкотировать Конгресс ФИФА, который пройдет в России
Новости сегодня
10:03 "Бавария" - "Боруссия" Д: прогноз букмекеров на матч
10:00 В Сирии в результате подрыва на мине погибли военные США и Великобритании
09:54 Docudays UA-2018 назвал победителей
09:50 Самые огромные частные владения, которые похожи на настоящие дворцы (Фото)
09:46 Свитолина потеряет 4-е место в рейтинге WTA
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко указом стабилизировал деятельность "Черноморнафтогаза" Порошенко урегулировал работу "Черноморнафтогаза"
Новости: Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран
Новости: Канада будет искать пути включения Украины в повестку дня "Большой семерки" Канада будет отстаивать Украину на G7
Новости: Рецепт дня: плов с рыбой в горшочке Рецепт дня: плов с рыбой в горшочке
Добавить комментарий
0