Футбол. Расписание матчей 31 марта
Новости спорта: В субботу, 31 марта, состоится множество футбольных матчей в разных чемпионатах стран Европы.
Футбол. Расписание матчей 31 марта (суббота)
Чемпионат Украины Премьер-лига 25-й тур
14:00 Зирка - Александрия Футбол 2
14:00 Карпаты - Черноморец УНИАН
17:00 Ворскла - Верес Футбол 2
Чемпионат Англии Премьер-лига 32-й тур
14:30 Кристал Пэлас - Ливерпуль Футбол 1
17:00 Брайтон энд Хоув Альбион - Лестер Сити
17:00 Вест Бромвич Альбион - Бёрнли
17:00 Уотфорд - Борнмут
17:00 Вест Хэм Юнайтед - Саутгемптон
17:00 Ньюкасл - Хаддерсфилд Таун
17:00 Ман Юнайтед - Суонси Футбол 1
19:30 Эвертон - Ман Сити Футбол 2
Чемпионат Испании Примера 30-й тур
14:00 Жирона - Леванте
17:15 Атлетик - Сельта
19:30 Лас Пальмас - Реал Мадрид Футбол 1
21:45 Севилья - Барселона Футбол 1
Чемпионат Германии Бундеслига 28-й тур
16:30 Штутгарт - Гамбург
16:30 Ганновер - РБ Лейпциг
16:30 Байер - Аугсбург
16:30 Шальке - Фрайбург
16:30 Хоффенхайм - Кельн
19:30 Бавария - Боруссия Д
21:30 Герта - Вольфсбург
Чемпионат Италии Серия А 30-й тур
13:30 Болонья - Рома
16:00 Интер Милан - Эллас Верона
16:00 Фиорентина - Кротоне
16:00 Лацио - Беневенто
16:00 Аталанта - Удинезе
16:00 Кальяри - Торино
16:00 Дженоа - СПАЛ
19:00 Сассуоло - Наполи
19:00 Кьево - Сампдория
21:45 Ювентус - Милан
Чемпионат Франции Лига 1 31-й тур
18:00 Дижон - Марсель
Чемпионат Португалии Примейра Лига 28-й тур
18:00 Портимоненси - Морейренсе
18:00 Пасуш де Феррейра - Шавиш
20:15 Бенфика - Витория Г
22:30 Брага - Спортинг Л
Чемпионат Нидерландов Эредивизи 29-й тур
19:30 Зволле - Спарта Роттердам
19:30 Витесс - Рода
20:45 ПСВ Эйндховен - НАК Бреда Спорт1
21:45 АДО Ден Хаг - АЗ Алкмар
21:45 Виллем-II - Утрехт
Чемпионат Украины Первая лига 25-й тур
15:00 Жемчужина - Десна
Чемпионат Украины Вторая лига. Гр. Б 23-й тур
13:00 Днепр-1 - Металлург З
14:00 Мир - Никополь-НПГУ
15:00 Энергия Н. Каховка - Николаев-2
17:00 Металлист 1925 - Ингулец-2
Чемпионат Украины Вторая лига. Гр. А 20-й тур
14:00 Скала С - Полесье
15:00 Прикарпатье - Подолье
15:00 Агробизнес - Нива В