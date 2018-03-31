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Футбол. Расписание матчей 31 марта

Бавария - Боруссия
12:39 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: В субботу, 31 марта, состоится множество футбольных матчей в разных чемпионатах стран Европы.

Футбол. Расписание матчей 31 марта (суббота)

Чемпионат Украины Премьер-лига 25-й тур

14:00 Зирка - Александрия Футбол 2

14:00 Карпаты - Черноморец УНИАН

17:00 Ворскла - Верес Футбол 2

Чемпионат Англии Премьер-лига 32-й тур

14:30 Кристал Пэлас - Ливерпуль Футбол 1

17:00 Брайтон энд Хоув Альбион - Лестер Сити

17:00 Вест Бромвич Альбион - Бёрнли

17:00 Уотфорд - Борнмут

17:00 Вест Хэм Юнайтед - Саутгемптон

17:00 Ньюкасл - Хаддерсфилд Таун

17:00 Ман Юнайтед - Суонси Футбол 1

19:30 Эвертон - Ман Сити Футбол 2

Чемпионат Испании Примера 30-й тур

14:00 Жирона - Леванте

17:15 Атлетик - Сельта

19:30 Лас Пальмас - Реал Мадрид Футбол 1

21:45 Севилья - Барселона Футбол 1

Чемпионат Германии Бундеслига 28-й тур

16:30 Штутгарт - Гамбург

16:30 Ганновер - РБ Лейпциг

16:30 Байер - Аугсбург

16:30 Шальке - Фрайбург

16:30 Хоффенхайм - Кельн

19:30 Бавария - Боруссия Д

21:30 Герта - Вольфсбург

Чемпионат Италии Серия А 30-й тур

13:30 Болонья - Рома

16:00 Интер Милан - Эллас Верона

16:00 Фиорентина - Кротоне

16:00 Лацио - Беневенто

16:00 Аталанта - Удинезе

16:00 Кальяри - Торино

16:00 Дженоа - СПАЛ

19:00 Сассуоло - Наполи

19:00 Кьево - Сампдория

21:45 Ювентус - Милан

Чемпионат Франции Лига 1 31-й тур

18:00 Дижон - Марсель

Чемпионат Португалии Примейра Лига 28-й тур

18:00 Портимоненси - Морейренсе

18:00 Пасуш де Феррейра - Шавиш

20:15 Бенфика - Витория Г

22:30 Брага - Спортинг Л

Чемпионат Нидерландов Эредивизи 29-й тур

19:30 Зволле - Спарта Роттердам

19:30 Витесс - Рода

20:45 ПСВ Эйндховен - НАК Бреда Спорт1

21:45 АДО Ден Хаг - АЗ Алкмар

21:45 Виллем-II - Утрехт

Чемпионат Украины Первая лига 25-й тур

15:00 Жемчужина - Десна

Чемпионат Украины Вторая лига. Гр. Б 23-й тур

13:00 Днепр-1 - Металлург З

14:00 Мир - Никополь-НПГУ

15:00 Энергия Н. Каховка - Николаев-2

17:00 Металлист 1925 - Ингулец-2

Чемпионат Украины Вторая лига. Гр. А 20-й тур

14:00 Скала С - Полесье

15:00 Прикарпатье - Подолье

15:00 Агробизнес - Нива В

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