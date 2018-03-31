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Итальянские СМИ: "Интер" покупает украинского голкипера

Андрей Лунин
13:20 Сегодня Телеграф
Футбол 24

Новости спорта: Ведущее итальянское спортивное издание Gazetta dello Sport сообщает, что голкипер Андрей Лунин готов принять предложение итальянского клуба.

Голкипер Зари Андрей Лунин может продолжить карьеру в Интере. Миланский клуб готов закрыть трансфер уже в ближайшее время, сообщает Gazetta dello Sport.

Отмечается, что конкретного предложения Заря от Интера пока не получала, однако итальянцы настроены очень решительно, поскольку имеют конкурентов – РБ Лейпциг, Уотфорд, Реал Сосьедад и Вольфсбург. Сам Лунин готов принять предложение итальянцев.

Напомним, недавно сообщалось, что у Лунина есть предложения от клубов из топ-5 чемпионатов.

Трансферную стоимость Лунина оценивают в примерно 10 млн евро. По информации Gazetta dello Sport, Интер настроен подписать украинца, а потом отдать его в аренду в один из клубов Серии А. Со временем 19-летний Лунин должен стать заменой Самиру Хандановичу, который является нынешним первым номером команды.

Напомним, в матче против Саудовской Аравии Лунин стал самым молодым вратарем в истории сборной Украины.

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Новости спорта, Андрей Лунин, ФК Заря, ФК Интер (Милан), Футбол.
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