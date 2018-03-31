Каспаров призвал бойкотировать ЧМ-2018

13-й чемпион мира по шахматам российский гроссмейстер Гарри Каспаров призвал иностранных политиков к бойкоту чемпионата мира 2018 года в России.

«Я, как правило, выступаю против бойкотирования спортивных событий на поздней стадии, поскольку это, на мой взгляд, наказывает исключительно спортсменов. Но я выступаю за политический бойкот режима в Москве и тех враждебных действий, которые совершает руководство России», — написал Каспаров в колонке газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Одним из враждебных действий со стороны России Каспаров назвал отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Британии в начале марта.

Также гроссмейстер раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель, которая поздравила президента России Владимира Путина с победой на выборах 18 марта.