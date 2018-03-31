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Команда Шевченко сыграет против команды Кличко перед финалом Лиги чемпионов

Кличко - Шевченко
16:48 Сегодня Телеграф
Футбол 24

Новости спорта: Перед финалом Лиги чемпионов в Киеве запланировано проведение поединка команды Андрея Шевченко против команды Виталия Кличко.

"С четверга, 24 мая, на Крещатике начнет работать фан-фестиваль Лиги Чемпионов. По типу того что был во время Евро-2012.

Внутри фан-фестиваля также будет построена мини-футбольная площадка, где пройдут матчи с участием звезд. Запланирован матч команды друзей Андрея Шевченко против команды друзей Виталия Кличко. При этом в составах могут оказаться самые неожиданные персоны. Например, Сильвестр Сталлоне.

И эти выставочные матчи мы покажем на наших телеканалах. Кстати, УЕФА наконец-то принял решение и финальный матч Лиги чемпионов будет показываться на большом экране в зоне фан-фестиваля", – рассказал Денисов Football.ua.

Напомним, финал Лиги чемпионов 2017/18 состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский".

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Новости спорта, Андрей Шевченко, Бокс, Виталий Кличко, Финал ЛЧ, Фуутбол.
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