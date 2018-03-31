Балотелли сравнил себя с Неймаром

Марио Балотелли хотел бы видеть тренером сборной Италии Роберто Манчини и считает, что уступает только Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

"О сборной Италии меня спрашивают только журналисты, — сказал Балотелли в интервью Gazzetta dello Sport. – Ни с кем из сборной или федерации я не общался, однако, естественно, меня волнует будущее команды. Если бы от меня зависел выбор тренера, то я бы выбрал Роберто Манчини. Антонио Конте и Клаудио Раньери тоже хороши, но Манчини – мой футбольный отец, и, естественно, к нему у меня самые теплые чувства".

"Лично я был бы не против вернуться в сборную Италии, и уверен, что смог бы принести ей пользу. Ведь это правда, что я вхожу в десятку лучших футболистов планеты. Да, Криштиану Роналду и Лионель Месси – это совершенно недостижимый уровень, но я ничем не хуже тех же Неймара, Гризманна или Дибалы".

В нынешнем сезоне Балотелли, выступая за Ниццу, забил 14 мячей в 21-м матче Лиги 1 и 6 в 7-ми поединках Лиги Европы.