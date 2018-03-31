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Балотелли сравнил себя с Неймаром

Марио Балотелли
18:13 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Нападающий Ниццы Марио Балотелли рассказал о своих перспективах.

Марио Балотелли хотел бы видеть тренером сборной Италии Роберто Манчини и считает, что уступает только Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

"О сборной Италии меня спрашивают только журналисты, — сказал Балотелли в интервью Gazzetta dello Sport. – Ни с кем из сборной или федерации я не общался, однако, естественно, меня волнует будущее команды. Если бы от меня зависел выбор тренера, то я бы выбрал Роберто Манчини. Антонио Конте и Клаудио Раньери тоже хороши, но Манчини – мой футбольный отец, и, естественно, к нему у меня самые теплые чувства".

"Лично я был бы не против вернуться в сборную Италии, и уверен, что смог бы принести ей пользу. Ведь это правда, что я вхожу в десятку лучших футболистов планеты. Да, Криштиану Роналду и Лионель Месси – это совершенно недостижимый уровень, но я ничем не хуже тех же Неймара, Гризманна или Дибалы".

В нынешнем сезоне Балотелли, выступая за Ниццу, забил 14 мячей в 21-м матче Лиги 1 и 6 в 7-ми поединках Лиги Европы.

 

 

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Новости спорта, Марио Балотелли, Новости футбола, ФК Ницца, Футбол.
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