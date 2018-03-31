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УПЛ. "Зирка" и "Александрия" четвертый раз сыграли в ничью
17:11 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: В рамках 25-го тура УПЛ Зирка и Александрия сильнейшего не выявили (0:0).

Четвертый раз подряд дерби между Зиркой и Александрией завершилось вничью 0:0. Александрия весь матч владела инициативой и пыталась забить гол, тогда как хозяева вообще не думали об атакующих действиях и откровенно играли на ничью.

У гостей было несколько реальных моментов для взятия ворот. Отличный матч провел хавбек команды Шарана Артем Полярус. Он разгонял атаки, пробивал сам и делал все для гола, но удача была не на его стороне. Самый реальный момент был у него в середине второго тайма. Тогда Артем проявил инициативу и пытался хитро закинуть мяч за спину Пасту, но голкипер смог отразить удар. Кстати, именно вратарь Зирки стал лучшим в своей команде.

Также вспоминается дальний удар Поляруса, когда мяч пролетел рядом со штангой и его выстрел головой с линии штрафной — тогда для взятия ворот не хватило каких-то сантиметров. Что касается хозяев, то за весь матч они нанесли всего один удар по воротам Панькива, но и тот был легкой добычей для кипера. Как итог, очередная ничья Зирки и Александрии.

Зирка — Александрия 0:0

Зирка: Паст — Кейта (Кондраков, 69), Братков, Гаффаити, Цюпа — Драченко, Загальский — Чичиков (Семка, 53),  Аверьянов (Дрышлюк, 77), Оганесян — Рассадкин

Александрия: Панькив — Чеботаев, Гитченко, Бондаренко, Бацула — Банада, Довгий — Полярус (Старенький, 79), Грицук, Протасов (Русьян, 71) — Пономарь (Шастал, 90)

Предупреждения: Загальский — Довгий

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Новости спорта, Новости футбола, УПЛ, ФК Александрия, ФК Зирка, Футбол.
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