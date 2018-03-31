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АПЛ: "Ман Сити" уверенно разобрался с "Эвертоном"

Манчестер Сити
22:49 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: В заключительном поединке игрового дня в АПЛ ливерпульский Эвертон принимал без пяти минут чемпиона страны – Манчестер Сити.

Хосеп Гвардиола не мог рассчитывать на услуги Серхио Агуэро, еще не оправившегося от повреждения, аргентинца был призван заменить Габриэль Жезус. С первых минут матча стало понятно, что хозяевам поля придется очень непросто, так как "горожане" сразу же взвинтили темп игры и лишь изредка сбавляли его. Первый гол не заставил себя долго ждать – уже на 4-й минуте Сане ударом слету расстрелял Пикфорда после передачи Д. Силвы – 0:1.

Эвертон — Манчестер Сити 1:3

Голы: Боласи, 63 — Сане, 4, Габриэль Жезус, 12, Стерлинг, 37

Эвертон: Пикфорд — Коулмен, Кин, Ягелка, Бейнс — Шнейдерлен — Уолкотт, Руни (Дэвис, 57), Калверт-Льюин (Банинжим, 75), Боласи — Тосун (Ньяссе, 79)

Манчестер Сити: Эдерсон — Отаменди, Компани, Ляпорт (Данило, 87) — Фернандиньо — Уокер, Де Брюйне (Гюндоган, 77), Д. Силва, Сане — Стерлинг (Б. Силва, 64), Габриэль Жезус

После забитого гола не поменялось абсолютно ничего, гости продолжили атаковать большими силами и довольно быстро забили еще один гол – на 12-й минуте Де Брюйне получил пас от Сане и подал на свободного Жезуса, который ударом головой отправил мяч в сетку – 0:2. Далее Манчестер Сити продолжил наседать на чужие ворота, нанося удар за ударом, но все выстрелы проходили мимо створа, но мяч все же побывал в сетке ворот Пикфорда еще раз до перерыва – на 37-й минуте великолепный Д. Силва прострелил в штрафную на Стерлинга, а Рахиму не составило труда пробить мимо голкипера – 0:3. В концовке первой половины встречи "горожане" немного успокоились и уверенно довели игру до перерыва.

Второй тайм выдался не таким интересным, как первый, игра была уже сделана, так что гости просто проводили ее в свое удовольствие, неспешно перекатывая мяч на чужой половине поля, издеваясь над соперником, опасных моментов у ворот Пикфорда во второй 45-минутке практически не было. А вот "ириски" сумели забить свой гол — на 63-й минуте Боласи получил пас от Калверт-Льюина и пробил по воротам из-за пределов штрафной, мяч стукнулся об обе штанги и закатился в ворота — 1:3.

Практически тут же подопечные Аллардайса едва не отквитали еще один мяч, но удару Тосуна головой не хватило точности. После краткосрочной активности хозяев "горожане" снова перехватили инициативу и владели ею вплоть до финального свистка, не создавая остроты у чужих ворот, можно лишь вспомнить дальний удар Фернандиньо, после которого мяч просвистел над перекладиной. Как итог, Манчестер Сити одержал легчайшую победу над Эвертоном, команде Гвардиолы остается всего один шаг к оформлению досрочного чемпионства — в следующем туре "горожане" сразятся с соседями из Юнайтед и, в случае победы, обеспечат себе титул чемпиона Англии

 

 

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