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Без единого шанса: "Боруссия" Д унизительно проиграла "Баварии"

Бавария - Боруссия Д
23:03 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Мюнхенская "Бавария" ни единого шанса не оставила "Боруссии" Дортмунд в матче 28 тура Бундеслиги.

Победа Шальке против Фрайбурга ранее в субботу означала, что Бавария ни в коем случае не выиграет титул Бундеслиги в 28-м туре, но команда Хайнкеса все же решила подарить настоящее шоу болельщикам на Альянц-арене. Ждать первый забитый мяч пришлось всего пять минут. Мюллер выполнил передачу к штрафной на Левандовски, поляк обработал мяч и уверенно переиграл Бюрки. А уже на 14-й минуте Хамес замкнул прострел Алабы слева.

Бавария – Боруссия Д 6:0

Голы: Левандовски, 5, 44, 87, Хамес, 14, Мюллер, 23, Рибери, 45

Бавария: Ульрайх — Рафинья, Алаба (Киммих, 46), Боатенг, Мартинес — Рибери (Руди, 69), Хамес (Алькантара, 65), Роббен, Хуммельс, Левандовски, Мюллер.

Боруссия Д: Бюрки — Пишчек, Папастатопулос, Аканджи, Шмельцер — Пулишич (Филипп, 74), Гетце (Шахин, 78), Кастро (Вайгль, 29), Дауд, Шюррле — Батшуайи.

Предупреждения: Рибери - Вайгль.

И если первые два гола были во многом обусловлены блестящей игрой Баварии, дальше Дортмунд сам стал архитектором своего собственного крушения. Кастро потерял мяч в центре, в результате контратака Баварии завершилась передачей Хамеса в центр штрафной, где Томас Мюллер в касание не оставил шансов Бюрки. После этого, Кастро отправился отдыхать, а его заменил Вайгль. Но в концовке первого тайма матч для "шмелей" окончательно был провален. Сначала на 44-й минуте Рибери слева прорвался в штрафную и попытался сделать передачу на Левандовски, мяч от Бюрки отскочил к поляку, который оформил дубль. А на 45-й минуте Боруссия "привезла" себе еще один гол. Бюрки отдал на Вайгля, а Юлиан обрезался передачей на левый фланг, Хамес перехватил мяч и отдал на Рибери, который легко переиграл голкипера.

Во втором тайме Бавария уверенно довела матч до логичного финала. Единственное, что изменилось во второй половине — это количество голов Роберта Левандовски. Поляк оформил хет-трик на 87-й минуте. Киммих справа обыгрался с Мюллером, после чего выполнил передачу к линии вратарской, откуда Левандовски спокойно забил свой третий мяч.

Гости ограничились только одним хорошим моментом — Гетце выстрелил с края штрафной в штангу на 67-й минуте

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Новости спорта, Бундеслига, Новости футбола, ФК Бавария, ФК Боруссия Д, Футбол.
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