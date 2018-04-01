Несколько тысяч египтян проголосовали за Салаха на президентских выборах

Мохамед Салах отмечается не только голами на футбольном поле, но и в бюллетенях на президентских выборах в Египте, которые прошли с 26 по 28 марта.

Как сообщает издание Marca, около миллиона бюллетеней было испорчено, и не одну тысячу из них украсила фамилия Салаха, которого египетские избиратели активно вписывали вместо надоевших политиков.

Тем не менее, несмотря на все усилия фанатов нападающего Ливерпуля, президентом Египта был избран Абдель Фатта эль-Сиси, который набрал 23 миллиона голосов.

25-летний Салах перебрался в Ливерпуль из Ромы прошлым летом за 42 миллиона евро и с тех пор забил за клуб 36 голов в 41 матче во всех турнирах.