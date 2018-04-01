"Барселона" вырвала ничью у "Севильи" в сумасшедшем матче

Севилья и Барселона встречались на Рамон Санчес Писхуан в центральном матче 30-го тура испанской Примеры.

Ожидалось, что команды поберегут своих основных футболистов для баталий в Лиге чемпионов, которая состоится уже на следующей неделе, а также сыграют в достаточно закрытой, осторожной манере. Однако подобные ожидание оказались ложными.

Оба тренера пустили в бой лучших своих исполнителей, которые были готовы к матчу. Вот только Лионель Месси начал поединок со скамейки запасных, так как приехал после игр сборной Аргентины с небольшим повреждением. Забегая вперед отметим, что мы увидим во всей красе игру Месси во втором тайме, а также ощутим разницу между Барселоной с аргентинцем на поле и без.

Первый опасный момент возник на девятой минуте встречи. Усман Дембеле исполнил диагональ на Жорди Альбу, который в касание выкатил под удар Луису Суаресу. Выстрел уругвайца вышел несколько неточным.

Хозяева ответили моментом Хоакина Корреа спустя три минуты. Удар аргентинца заблокировали защитники Барселоны. Отметим, что футболист оказался на отменной позиции для взятия ворот.

Обе команды имели в достатке угловых и прочих стандартных положений, но добиться успеха так и не удавалось вплоть до 36-й минуты. Корреа выкатил передачу в штрафную на Васкеса, который очутился один возле тер Штегена и в одно касание отправил мяч в сетку ворот.

Барселона попробовала сразу же ответить, но Севилья всей командой четко отработала в обороне и дотерпела до перерыва.

В дебюте второго тайма игроки Барселоны попали под холодный душ. После удара Эскудеро и сейва тер Штегена мяч отлетел на ногу Луису Мурьелю, который с метров десяти ударом от штанги сделал счет – 2:0.

Эрнесто Вальверде моментально отреагировал, выпустив на поле своего лидера, Лионеля Месси. Барселона создала несколько неплохих моментов. При этом каталонцы слишком открылись, тем самым раз за разом возникали провалы в обороне.

В одном из эпизодов, на свидание с тер Штегеном вышел Хесус Навас. Испанец начал обыгрывать голкипера и умудрился-таки пробить. Мяч с ленточки ворот вынес Жерар Пике.

К слову, Севилья раза три-четыре очень здорово выскакивала в контратаку, но реализовать еще хотя бы один момент так и не удалось.

Развязка случилась в эндшпиле матча. Сперва после очередного углового у ворот Севильи дальнюю стойку наконец-то замкнул Суарес. А уже в следующей атаке Фелиппе Коутинью покатил под удар Лионелю Месси, который в касание обводным ударом отправил мяч в сетку ворот – 2:2.

Барселона попробовала и вырвать победу, но двух минут, которые добавил арбитр к основному времени, не хватило для третьего мяча. В итоге, ничья – 2:2.

Севилья – Барселона 2:2

Голы: 1:0 – 36 Васкес, 2:0 – 50 Муриэль, 2:1 – 88 Суарес, 2:2 – 89 Месси.

Севилья: Рико, Кьер, Эскудеро, Меркадо (Лайюн, 46), Лангле, Нзонзи, Банега, Васкес, Навас (Нолито, 81), Корреа (Писарро, 72), Муриэль.

Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Альба, Серджи Роберто, Иньеста (Пако Алькасер, 81), Ракитич, Коутиньо, Паулиньо (Денис Суарес, 77), Дембеле (Месси, 58), Суарес.

Предупреждения: Меркадо (34), Рико (44).