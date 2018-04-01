Ибрагимович прокомментировал дебютный матч в составе "Лос-Анджелес Гэлакси"

Швед вышел на замену на 71-й минуте, а уже через шесть минут отличился великолепным дебютным голом, сравняв счет в матче. После 48-й минуты Гэлакси проигрывал в дерби 0:3. В итоге матч завершился невероятным камбэком – 4:3. Дубль на счету Ибрагимовича.

"Я всегда забиваю в своих дебютных матчах и не собирался нарушать традицию. Когда команда проигрывает со счетом 0:3, то мозг начинает активно работать, чтобы исправить ситуацию. Болельщики хотели Златана, я дал им Златана. В эти 20 минут я вложил все 40 поединков", - заявил Ибрагимович в эфире телеканала Fox.

"Мне тут легко играть. Но нужно пережить с командой больше позитивных моментов, чтобы окончательно сблизиться".