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Ибрагимович прокомментировал дебютный матч в составе "Лос-Анджелес Гэлакси"

Златан Ибрагимович
08:50 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси поделился мнением о своем дебюте за команду в матче MLS.

Швед вышел на замену на 71-й минуте, а уже через шесть минут отличился великолепным дебютным голом, сравняв счет в матче. После 48-й минуты Гэлакси проигрывал в дерби 0:3. В итоге матч завершился невероятным камбэком – 4:3. Дубль на счету Ибрагимовича.

"Я всегда забиваю в своих дебютных матчах и не собирался нарушать традицию. Когда команда проигрывает со счетом 0:3, то мозг начинает активно работать, чтобы исправить ситуацию. Болельщики хотели Златана, я дал им Златана. В эти 20 минут я вложил все 40 поединков", - заявил Ибрагимович в эфире телеканала Fox.

"Мне тут легко играть. Но нужно пережить с командой больше позитивных моментов, чтобы окончательно сблизиться".

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Новости спорта, Златан Ибрагимович, Новости футбола, ФК Лос-Анджелес Гэлакси, Футбол.
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