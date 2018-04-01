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Ротань рассказал о возможном переходе в российский клуб

Руслан Ротань
11:46 Сегодня Телеграф
tribuna.com

Новости спорта: Капитан сборной Украины Руслан Ротань рассказал о своем возможном переходе в казанский Рубин.

Полузащитник киевского Динамо и капитан сборной Украины Руслан Ротань рассказал, почему покинул клуб Днепр и не примкнул к Рубину.

"В Рубин меня приглашали за полгода до начала войны. У меня как раз заканчивался контракт, и я сразу сказал, что мой приоритет – Днепр, но если что-то с Днепром не получится, то готов вернуться к разговору.

Когда появилась моя фотография с тренировки в Рубине, поступило очень много звонков – и мне, и жене. Только не понимаю, почему шли семье угрозы. Вряд ли это шло от Коломойского. Вы знаете, тогда была война, куча патриотично настроенных людей, которые не пойми кто где. Сам мой переход в Россию во всех кругах расценивали так: "Как такое может быть? Такого делать нельзя".

Я все это прекрасно понимал, и мне не хотелось этого делать. Мне хотелось остаться в Днепре, но ситуация была такая, что клуб ничего не предлагал. Были другие варианты, но MLS я на тот момент вообще не рассматривал. Мне было 32 года, предлагали огромные деньги – где такие заработать? Понимал, что буду персоной нон грата, но заработаю такие деньги, что за всю карьеру не заработал.

Но мне очень хотелось быть в Днепре. Даже когда уехал в Рубин, был с ними три дня на сборах, очень сильно скучал и очень сильно ждал, что что-то повернется в другую сторону. В принципе, так и получилось", – сказал Ротань в эфире программы канала Вацко Live в Youtube.

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Новости спорта, Новости футбола, Руслан Ротань, Трансферы, ФК Динамо (Киев), ФК Днепр, ФК Рубин, Футбол.
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