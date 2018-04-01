Буффон: Из-за Роналду я проведу несколько бессонных ночей

В рамках 1/4 финала Лиги чемпионов Ювентус встретится с Реалом.

В преддверии первого поединка в Турине вратарь "старой синьоры" Джанлуиджи Буффон поделился своим мнением о сопернике.

"Это противостояние является очень важным для нас. Мы осознаем, насколько все сложно. Нас ожидает матч с командой, которая сильнее Ювентуса – об этом говорит история. В составе Реала множество невероятных исполнителей",

"Тем не менее, более талантливая команда не всегда одерживает победу в двухматчевом противостоянии. Если мы проведем оба поединка лучше соперника, для нас это будет великолепное достижение".

"Если забрать одного игрока из состава такой команды, как Реал, это не сыграет большой роли. Тем не менее, говоря это, я не скрою, что из-за будущего противостояния с Роналду я проведу несколько бессонных ночей", — поведал Буффон в интервью RMC Sport.

Первый матч между Ювентусом и Реалом состоится 3 апреля и начнется в 21:45 по киевскому времени.