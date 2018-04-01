СМИ узнали размер требований Бернарда в "Интера"
Бернард запрашивает у «Интера» контракт на 4 млн евро в год.
Хавбек «Шахтера» Бернард просит у «Интера» 4-летний контракт и 4 млн евро в год, сообщает Calciomercato.
Такие условия не устраивают «Интер», итальянский клуб попытается договориться о меньших суммах соглашения.
Данный трансфер пытается осуществить иранский футбольный агент Киа Джурабчиан. Ранее он способствовал переходу в миланский клуб Жоау Мариу и Габриэля Барбозы, которые не смогли заиграть в клубе.
По информации Football Italia, Джурабчиан просит у «Интера» 6 млн евро за услугу проведения трансфера Бернарда в «Интер».
Ранее сообщалось, что Бернард может отказаться от перехода в «Интер» из-за того, что клуб может не попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
После 28 туров миланский клуб идет на 4-м, лигочемпионском, месте в турнирной таблице чемпионата Италии.
Бернард попал в топ-10 самых дорогих летних свободных трансферов по версии Transfermarkt.
Бразилец отказался от всех предложений «Шахтера» по продлению контракта и дал понять, что не хочет оставаться в клубе.
Агент футболиста ищет вариант с его трудоустройством в АПЛ.