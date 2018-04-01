Гол-шедевр Шапаренко в ворота "Мариуполя" (Видео)

Шапаренко снова огорчает свою бывшую команду. Удачно приложился к летящему мячу на подборе у штрафной и попал в правую "девятку". Худжамов был бессилен - 1:2. Матч закончился победой Динамо со счетом 3:2.

"Мариуполь" - "Динамо" 2:3

Голы: Тотовицкий 28', 79' - Беседин 47', Шапаренко 65', Цыганков 72

"Мариуполь": 1. Худжамов - 23. Насонов, 5. Дава, 13. Яворский, 27. Демири - 69. Дедечко, 11. Чурко, 32. Пихаленок, 9. Мишнев, 22. Тотовицкий - 50. Болбат

Запасные: 14. Левченко, 4. Неплях, 93. Диденко, 70. Арендарук, 30. Белый, 7. Игнатенко, 19. Тищенко

"Динамо": 71. Бойко - 94. Кендзера, 26. Бурда, 30. Шабанов, 23. Пиварич - 17. Ротань, 29. Буяльский, 9. Морозюк, 15. Цыганков, 19. Гармаш - 41. Беседин

Запасные: 72. Рудько, 2. Самбрано, 8. Шепелев, 42. Миколенко, 46. Алибеков, 40. Шапаренко, 13. Хлебас