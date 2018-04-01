"Динамо" на выезде обыграло "Мариуполь" в результативном матче

Состоялся долгожданный визит киевского "Динамо" в Мариуполь. На трибунах присутствовали президент Украины Петр Порошенко, президент ФФУ Андрей Павелко и Григорий Суркис.

Гости начали матч резво и создали несколько опасных моментов у ворот соперника. "Мариуполь" быстро освоился на поле и сначала выровнял игру, а затем начал сам угрожать воротам Дениса Бойко.

Тотовицкий не без ошибки соперника открыл счет в матче.

Первый тайм

После перерыва Александр Хацкевич выпустил на поле 19-летнего Николая Шапаренко, который в итоге стал героем встречи.

Спустя всего две минуты после начала второго тайма Шапаренко отдал результативную передачу в штрафную на Беседина, и тот сравнял счет.

Хозяева поля побежали отыгрываться и пропустили контратаку киевлян, которую завершил капитан "Динамо" Виктор Цыганков.

В оставшееся время Тотовицкий сократил отставание до минимума, но спасти хотя бы ничью "Мариуполю" поля не удалось.

Второй тайм

Мариуполь – Динамо 2:3

Голы: Тотовицкий, 28, 78 — Беседин, 47, Шапаренко, 65, Цыганков, 72.

Мариуполь: Худжамов — Дава, Яворский, Насонов, Демири — Болбат (Диденко, 75), Мишнев, Тотовицкий, Пихаленок, Чурко (Тищенко, 75) — Дедечко (Игнатенко, 79).

Динамо: Бойко — Шабанов, Бурда, Пиварич, Кендзера — Гармаш (Шепелев, 77), Цыганков, Буяльский, Ротань, Морозюк (Шапаренко, 46) — Беседин.

Предупреждения: Дедечко - Бойко, Гармаш, Бурда