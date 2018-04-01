"Тоттенхэм" нанес гостевое поражение "Челси" (Видео)

«Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Челси» в гостевом матче 32-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Таким образом, «шпоры» одержали первую выездную победу над «Челси» за последние 28 лет. Последний раз «Тоттенхэму» такое удавалось в матче 10 февраля 1990 года (2:1). С тех пор и до сегодняшнего дня «Челси» не проигрывал дома «шпорам» в 30 матчах подряд во всех турнирах.

«Тоттенхэм» с 64 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии в нынешнем сезоне. «Челси» (56) – пятый.