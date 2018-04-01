"Шахтер" разгромил "Зарю"

Шахтер в течение всего матча контролировал ход игры и создавал моменты у ворот Зари. Луганчане почти выдержали напор до перерыва, однако в конце первого тайма все же пропустили. Футболисты Шахтера двумя вертикальными передачами через центр разрезали редуты хозяев – Тайсон использовал свой шанс.

Во втором тайме Заря пропустила еще одну результативную атаку гостей, когда Бутко с правого фланга удачно прострелил в центр штрафной площади на Феррейру. Подопечные Юрия Вернидуба пытались сократить отставание, но опять забили "горняки". Разгромным счет сделал Кайоде, который провел дебютный гол за Шахтер в пустые ворота после ошибки Лунина.

Таким образом, Шахтер взял реванш за декабрьское поражение от луганчан, оформил 6 подряд разгромную победу в УПЛ, набрал 60 пунктов и восстановил 6-очковый гандикап перед Динамо. Заря с 37 баллами осталась на 4 месте.

Заря — Шахтер 0:3

Голы: Тайсон, 41, Феррейра, 61, Кайоде, 92

Заря: Лунин — Опанасенко, Тымчик, Сваток (Прийма, 8), Чечер — Караваев, Харатин (Гордиенко, 73), Громов, Силас, Юри — Лунев (Фаупала, 46).

Шахтер: Пятов — Ордец, Хочолава, Бутко, Исмаили — Алан Патрик (Зубков, 90), Степаненко, Марлос (Дентиньо, 86), Фред, Тайсон — Феррейра (Кайоде, 90).

Предупреждения: Исмаили, Лунев, Чечер, Силас, Прийма, Фред, Тымчик, Феррейра, Хочолава, Юри.

Удаление: Опанасенко.