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Во время матча "Мариуполь" - "Динамо" пострадали девять полицейских

Во время матча "Мариуполь" - "Динамо" пострадали девять полицейских
05:31 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: mrpl.city

Новости спорта: Во время футбольного матча в Мариуполе в драке с фанатами пострадали 9 правоохранителей.

В Мариуполе в результате стычек, которые произошли на стадионе во время игры "Мариуполь" - "Динамо", телесные повреждения получили 9 правоохранителей, задержанных нет, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Донецкой области.

Подчеркивается, что конфликт произошел за пределами стадиона в середине второго тайма.

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"Фанаты на трибунах зажгли дымовые шашки и применили петарды. Полицейские вывели нарушителей за пределы стадиона, однако товарищи встали на их защиту, выбежали со стадиона и начали швырять в сторону правоохранителей и служебный автотранспорт камни", - говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье вечером.

В результате инцидента телесные повреждения получили 7 сотрудников роты особого назначения ГУНП в Запорожской области, которые несли службу в качестве приданных сил, работник управления патрульной полиции Мариуполя и следователь Центрального отдела полиции. Также повреждены два служебных автомобиля.

"В настоящее время гражданские лица за медицинской помощью не обращались, однако есть информация, что есть пострадавшие среди журналистов", - сказано в сообщении.

По факту начаты уголовные производства по ч.1 ст.342 "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему" и ч.2 ст.345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УК Украины.

Как сообщалось, во время матча между мариупольской командой и киевским клубом "Динамо" в воскресенье возникла драка между болельщиками и правоохранителями.

"Во время второго тайма болельщики столичного клуба начали выбегать из своего сектора и перелезать через ограждения. Завязалась драка с правоохранителями, во время которой болельщики использовали пиротехнику и бросали в полицейских камни", – сказано в сообщении на сайте "112 Украина" в воскресенье вечером.

В информации подчеркивается, что о причинах драки пока не сообщается, однако предположительно она возникла из-за запрета полиции покидать сектора во время перерыва между таймами. Несколько болельщиков все равно покинули свои места, несмотря на предупреждения, что зайти обратно они не смогут.

Когда полиция отказалась впустить их обратно в сектор, началась ссора, во время которой остальные болельщики, видимо, решили помочь своим товарищам.

Сообщается, что один из принимавших участие в драке болельщиков пострадал. Ещё несколько были задержаны, однако полиция обещает отпустить их, как только будут установлены все обстоятельства происшествия.

Также сообщается, что на матче присутствовал президент Украины Петр Порошенко. Посещение игры стало завершением его рабочего визита в Донецкую область.

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Новости спорта, Драка, Новости футбола, УПЛ, Фанаты, ФК Динамо (Киев), ФК Мариуполь, Футбол.
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