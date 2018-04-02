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Григорий Суркис: Очень хотелось бы вернуться на "Донбасс- Арену" и в Луганск

Григорий Суркис
08:55 Сегодня Телеграф
ФК Динамо Киев

Новости спорта: Вице-президент УЕФА побывал на матча «Мариуполь» - «Динамо».

На матче «Мариуполь» - «Динамо», который завершился победой киевлян со счетом 3:2, присутствовали президент Украины Петр Порошенко и вице-президент УЕФА Григорий Суркис, который после матча поделился своим мнением о безопасности в Мариуполе:

«Футбол еще раз демонстрирует возможность единения людей вокруг этого самого мирного оружия в мире - футбольного мяча. Эта игра лишний раз это продемонстрировала. На фоне событий, происходящих в нашей стране - трагических событий – гибнут люди, сегодня невозможно играть футбол во многих сильных центрах нашей страны, в частности, в Луганске и Донецке. Очень хотелось бы, чтобы в ближайшее время футбол вернулся на «Донбасс- Арену» и на стадион в Луганске, где играли «Шахтер» и «Заря». Нужно, чтобы футбольный гимн звучал в каждом городке Украины, а для этого нужен мир в нашей стране, который даст нашему государству, обществу глоток оптимизма.

Еще один важный момент: футбол не должен быть политизированным, а должен выполнять свою гуманитарную миссию - миссию объединения людей, миссию связанную с оптимизмом, миссию счастья. Чтобы каждый ребенок в любом городе нашей страны мог взять мяч и если не выбрать профессию футболиста, то сделать игру своим хобби и быть занятым, быть здоровым, физически сильным.

Безопасность является главным критерием определения того, где мы играем, какие риски это несет для болельщиков и команд, Поэтому в свете последних событий этот матч, проходящий при почти полных трибунах при том что делегация была и в Волновахе, в реставрированной школе и на блок-посту - это свидетельство того, что рано или поздно жизнь в стране наладится. Это возможно благодаря нашим защитникам, которые охраняют рубежи и дают нам возможность верить в то, что рано или поздно в нашей стране будет долгожданный мир.

Счет матча? Безусловно, я болею за «Динамо», но и «Мариуполь» - хорошая команда. Киевляне играют на фоне нагрузок, которые не дают возможности сбалансировать физическое состояние всех футболистов. Почти весь основной состав команды был задействован в сборных, а хозяева в это время готовились к сегодняшнему поединку», - сказал Григорий Суркис.

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