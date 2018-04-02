Вот вам и 1 апреля: Футболист подаст в суд на журнал за первоапрельскую шутку

Камерунский нападающий Самюэль Это’О намерен подать в суд на издание Jeune Afrique за интервью, которое он не давал.

Журнал опубликовал интервью с футболистом, в котором он якобы утверждает, что собирается баллотироваться в президенты Камеруна. Это’О шутку не оценил и посчитал, что она может негативно сказаться на его репутации.

"Я считаю, что это подрывает мой имидж и создает нездоровую обстановку. Был бы признателен, если в журнале появятся некоторые опровержения. Некоторые издания перепечатали это "интервью", где я якобы заявляю о желании возглавить Камерун. Если опровержений не будет, я оставляю за собой право обратиться в суд", - цитирует Самюэля Le Figaro.