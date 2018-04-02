Помощник Фонсеки: Мы живем в городе главного соперника - "Динамо"

В данный момент Леал занимает должность аналитика в тренерском штабе Паулу Фонсеки.

В эфире программы Профутбол Тиагу поделился своим мнением о главном сопернике Шахтера в чемпионате Украины – Динамо, а также рассказал о положительном отношении киевских болельщиков к "горнякам".

"Динамо – это большая команда, даже не обсуждается. Никто не знает хватит ли нам 6 очков преимущества, чтобы стать чемпионами. Будет трудно, очень трудно! В прошлом сезоне у нас было 13 очков преимущества, сейчас всего 6! Чемпионат стал более сложным, интрига будет держаться до последнего. Для нас главное выиграть чемпионат – это первоочередная цель сезона, которую мы определили с клубом и игроками еще в начале пути. Лига Чемпионов – это экстра задача. Там было нечего терять, мы только приобретали".

"Нам очень нравится быть в Шахтере. Об Украине мы можем говорить только хорошие вещи. Одна из таких вещей меня очень удивляет. Недавно говорил об этом со своим другом. Мы живем в городе главного соперника – Динамо. И мы очень часто ходим пешком в своей экипировке по улицам. Люди узнают нас. Но за 1 год и 9 месяцев мы никогда не чувствовали никакого негативного отношения или агрессии со стороны болельщиков Динамо или просто киевлян".

"В других странах фаны всячески оскорбляют своих соперников. Это считается нормальным. Мы живем в городе соперника, а ощущение, будто это наш город. Люди нас прекрасно приняли, просят автограф или фото. Это показывает интеллектуальные возможности и менталитет вашего народа. Такого нет в других странах. Там люди смешивают футбол и личную жизнь. Это абсурд. В Киеве мы никогда этого не испытывали, отношение прекрасное. Мы очень это ценим", – поведал Леал.