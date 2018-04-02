WADA может изменить срок дисквалификации Дарио Срны

На этой неделе, ориентировочно 4-5 апреля, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) даст свой ответ по сроку дисквалификации защитника «Шахтера» Дарио Срны.

Согласно процедуре, решение Украинского антидопингового центра было передано в WADA, которое может как принять решение украинского органа, так и подать апелляцию, не согласившись с решением коллег о сроке дисквалификации или тем, с какого момента следует считать старт дисквалификации.

Ранее Украинский антидопинговый центр принял решение дисквалифицировать Срну на 17 месяцев от футбола в связи с наличием в его организме запрещенных антидопинговыми правилами веществ.

Срок дисквалификации, по решению украинского антидопингового центра, будут исчислять со дня забора пробы, то есть с 22-го марта 2017-го года. В таком случае, срок дисквалификации хорвата истекает 22-го августа 2018-го года. К тренировкам игрок может приступить 22-го июня.

Контракт Дарио Срны с «Шахтером» истекает в 30-го июня 2018-го года.