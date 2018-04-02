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Ващук: Матч "Шахтер" - "Динамо" - изюминка чемпионата Украины

Владислав Ващук
17:09 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Владислав Ващук поделился мнением относительно центрального матча весенней части сезона УПЛ - "Шахтер" - "Динамо".

- Прежде всего, стоит отметить, что этот матч — визитная карточка украинского футбола. Это изюминка чемпионата Украины с непредсказуемым результатом. Такими матчами подогревается большой интерес. Как бы не складывалась турнирная таблица, всегда эти матчи показывают бескомпромиссную борьбу до последних минут. Предугадать, как будут развиваться события на поле очень сложно.

- У Динамо в этом сезоне очень хорошо себя проявляют молодые футболисты: Цыганков, Шапаренко, Шепелев. Насколько им удастся себя проявить на фоне опытных бразильцев Шахтера в центре поля?

- Сложно прогнозировать, но хочу сказать, что чем больше таких игр молодежь проводит, тем раньше к ним придет стабильность. Мне сложно сказать, как молодежь проявит себя. Надеюсь, это получится реализовать настолько, чтобы матч получился ярким.

- Цыганкова сейчас называют лидером нынешнего Динамо. Соответствует Виктор такой регалии?

- Мне игра Цыганкова импонирует. У него присутствует культура паса. Он умеет обыгрывать один в один, а его предвидение ситуации на поле мне очень нравится. Как оно пойдет дальше — не знаю. Все зависит еще и от тех лавров, которые на него вешают. Выдержит ли он груз ответственности. Реально — он лидер сейчас и можно сказать, что через какое-то время можно говорить, что "сегодня Цыганков забьет". Думаю, забивать он будет часто.

- История противостояний Шахтера и Динамо складывается таким образом, что в последнее время дома горняки проигрывали столичному клубу. Фактор домашнего стадиона не помогает Шахтеру?

- Вы знаете, Шахтер сегодня играет все время на выезде, а живет команда в Киеве. Их дом уже там, где они играют. Я бы не ориентировался на то, что эта ситуация на руку Динамо или другим соперникам. Посмотрим на характер игры. А еще, многое зависит от поддержки болельщиков. Яркая поддержка болельщиков формирует состояние, при котором теплее играть в атмосферном смысле. От этого хочется проявить свои лучшие качества, поэтому, здесь роль играет не стадион, а именно болельщики.

Напомним, матч Шахтер – Динамо пройдет на ОСК Металлист в Харькове 14 апреля. Билеты на игру уже поступили в продажу.

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Новости спорта, Владислав Ващук, Новости футбола, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол.
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