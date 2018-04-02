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Павелко: Для Мариуполя важно получать эмоции счастья от футбола и мирной жизни

Андрей Павелко
22:41 Пн, 2 Апрель 2018 Телеграф
footballua.tv
Фото: ФФУ

Новости спорта: Президент ФФУ Андрей Павелко в эфире программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1" поделился впечатлениями о футбольном празднике в Мариуполе.

- Мы видим, что стадион болельщиков получает массу удовольствия. Очень много детей, многие приходят семьями на футбол. Для Мариуполя сегодня важно получать эмоции счастья от футбола и мирной жизни. Наши герои АТО сегодня защищают границы и дают нам возможность порадоваться футболу. Это очень важно для морального духа нашей страны.

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Новости спорта, Андрей Павелко, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Мариуполь, Футбол, ФФУ.
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