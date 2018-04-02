Павелко: Для Мариуполя важно получать эмоции счастья от футбола и мирной жизни

- Мы видим, что стадион болельщиков получает массу удовольствия. Очень много детей, многие приходят семьями на футбол. Для Мариуполя сегодня важно получать эмоции счастья от футбола и мирной жизни. Наши герои АТО сегодня защищают границы и дают нам возможность порадоваться футболу. Это очень важно для морального духа нашей страны.

В этот раз никто не требовал никаких гарантий безопасности. Мы перелистнули эту страницу, она уже в истории. Мы показали, что закон один для всех.