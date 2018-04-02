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Фонсека - лучший тренер 25 тура чемпионата Украины

Паулу Фонсека
18:45 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: УПЛ

Новости спорта: Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека получил признание от всеукраинского объединения тренеров по итогам 25 тура Премьер-лиги.

Накануне Шахтер в центральном поединке тура уверенно обыграл Зарю со счетом 3:0.

Великолепная игра "горняков" в данном матче и столь крупная победа команды Паулу Фонсеки стали следствием того, что португалец был признан лучшим наставником по итогам 25 тура УПЛ.

От всеукраинского объединения тренеров он получил следующие оценки по пятибальной системе:

Номинальный результат команды – 5

Трудности в управлении подопечными – 4

Мастерство в работе с кадрами – 5

Тренерское мастерство – 5

Накопительный критерий – 5

Таким образом, итоговый средний бал Фонсеки составил 4,8.

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Новости спорта, Новости футбола, Паулу Фонсека, УПЛ, ФК Заря, ФК Шахтер, Футбол.
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