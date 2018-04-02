Буффон рассказал, за счет чего "Ювентус" может пройти "Реал" в Лиге чемпионов

"Сыграть так, как умеем. Ничего больше. Разве что немного везения в определённые моменты. Люди забывают о таких вещах после матчей, запоминается лишь результат. Но я помню, как мы три года назад играли с „Реалом“ в Турине, и мадридцы после рикошета в штрафной попали в перекладину. Это был один из самых важных и поворотных моментов матча. Если бы мяч влетел в ворота, „Реал“ повёл бы 2:1. Но матч завершился со счётом 2:1 в нашу пользу. Люди о таком забывают. Я же прекрасно знаю, каково это — пройти дальше или вылететь из-за одной мелочи. Надеюсь, „Ювентусу“ повезёт в мелочах.

Ясное дело, новая встреча не переполняет нас радостью. "Реал" наряду с "Барселоной" и, может быть, "Сити" с "Баварией" — те команды, с которыми никогда встречаться не хочется. Но верно и то, что выход в четвертьфинал Лиги чемпионов автоматически означает соперничество с лучшими. Так что всё нормально. Мы снова будем играть на победу. Надеюсь, опыт прошлых матчей — как положительный, так и отрицательный — поможет нам", — цитирует Буффона официальный сайт УЕФА.