Экс-игрок "Шахтера": Ротань, Бойко и Гармаш ослабили "Динамо"

- Очень классная игра со стороны обеих команд. Мне очень понравился первый тайм в исполнении "Мариуполя". Они пытались играть в футбол, созидали, комбинировали. Во втором тайме чуть-чуть успокоились и очень низко сели. Также мне очень понравилась игра "Динамо" после перерыва с выходом Шапаренко. Но хочется сказать, что в первом тайме средняя линия киевлян в лице Ротаня, Гармаша и Буяльского полностью провалилась в центре поля. Поэтому выпустить Шапаренко было правильным решением.

Молодой парень, который вышел и просто перевернул игру в сторону "Динамо". В некоторых моментах он и Цыганков просто искали друг друга, комбинировали между собой и сделали игру. Это два лидера по игре. А вот Ротань, Бойко и Гармаш, к сожалению, очень ослабили "Динамо". Я много от них ожидал. В пропущенном мяче была ошибка Бойко. Такое с ним происходит в каждой игре. Любой пас ему назад - это паника, нервозность и вынос на трибуны.

Арбитраж мне не понравился. Когда Гармаш получил желтую карточку, он заступался за Кендзеру. Да, он не должен был бежать, но там была чистая ошибка рефери. Там вообще можно было показывать красную карточку. Арбитр спровоцировал Гармаша.