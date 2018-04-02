Вацко: Это зарождение нового украинского "Динамо"

- "Динамо" проводило тяжелый выездной поединок после перерыва, связанного с играми сборных. У киевлян в старте вышло восемь футболистов, выступавших в своих национальных командах. Также у "Динамо" отсутствовало большое количество игроков. По подбору исполнителей киевляне почти ничем не отличались от "Мариуполя". Поэтому я был удивлен, почему мариупольцы так испуганно начали матч. Но в первом тайме они мне очень понравились. "Мариуполь" бил по слабым сторонам "Динамо", бил по левому флангу обороны с Пиваричем, откуда исходила основная опасность. Атакам хозяев не хватало завершения. Единственный мяч они забили после ошибки Бойко. Шабанов - новичок, но он играет. А где звездный и опытный товарищ Самбрано, который должен усилить "Динамо"? Играет Бурда, который из-за серьезных травм два года мучился.

Дай Бог, чтобы он дальше набирал форму и кондиции. А Шабанову еще не хватает решительности и уверенности. Когда Клопп принял "Боруссию" Дортмунд, он поставил Хуммельса и Суботича - двух центральных защитников, которых называли детским садом Юргена Клоппа. Сейчас детский сад у Хацкевича в команде, который не боится брать на себя ответственность. Это зарождение нового украинского "Динамо". Если нельзя купить сильных игроков, нужно делать ставку на своих. Тем более, что они есть. Мне очень понравились Цыганков и Шапаренко своей смелостью в принятии решений. Они не боятся рисковать