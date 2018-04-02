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Морозов: "Динамо" должен тренировать специалист уровня Лобановского или Луческу

"Шахтер" - "Динамо"
19:37 Сегодня Телеграф
terrikon.com
Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Заслуженный тренер Украины Сергей Морозов оценил шансы "Динамо" и "Шахтера" на успех в ключевом противостоянии этой весны.

- Я думаю, в случае победы "Шахтера", вопрос о чемпионстве будет решён процентов на 70-80. Если будет ничья, то вопрос остаётся открытым. Шесть очков отрыва - это не очень много. Тем более, что есть моменты, как в матче "Заря" - "Шахтер", с судейскими ошибками. Преднамеренными или нет - сложно сказать. Поэтому, вопрос полемический. "Шахтер" и Динамо ещё играют два матча. В случае победы "Шахтера", вопрос с чемпионством будет почти решён.

- "Динамо" набрало кондиции, судя по последним матчам чемпионата. Какова вероятность, что "Динамо" снова увезёт из Харькова победу?

- Вчера, например, в матче с "Зарей", "Шахтер" не оставил ни одного шанса. Играла команда почти четвертьфиналист Лиги Чемпионов и команда украинского чемпионата. 3:0 - это ещё повезло "Заре". Это показатель уровня. Если на сто процентов сыграет "Шахтер", то не думаю, что молодые игроки "Динамо", которые приобретают опыт в международных матчах (и это положительный момент), смогут справиться с бразильцами "Шахтера". А сегодня уровень киевского "Динамо" не намного выше уровня "Зари".

- Матч "Шахтер" - "Динамо" - решающий для Хацкевича?

- Я с большим уважением отношусь к тренерам "Динамо", которые работали в последние два десятка лет. Михайличенко, Демьяненко, Олег Блохин, сегодня - Хацкевич. При всем уважении к бывшим футболистам, им сложно достичь того уровня, на который поднял "Динамо" Валерий Лобановский. Планка поставлена высоко. Никто из них не дотягивает туда. А "Динамо" должен тренировать такого уровня специалист, как Лобановский, как Луческу, можно назвать ещё целый ряд европейских тренеров. Или же молодой, но способный украинский тренер. В своё время было много разговоров о том, чтобы команду возглавил Григорчук. Мог бы спокойно работать и Маркевич, если бы у него не было личного конфликта с руководителями "Динамо". Он ведь доказал, что он тренер высокого уровня. Но есть внутренние вопросы, почему все время назначаются "птенцы гнезда Петрова".

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