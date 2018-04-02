Месси о завершении карьеры

Лионель Месси рассказал, что не знает, когда будет завершать игровую карьеру.

"Сложный вопрос. Я не знаю, но надеюсь, что хотя бы еще несколько лет буду играть. У меня каждый день лишь возрастает желание и энтузиазм. У меня есть еще пару задач в футболе – несколько командных целей, трофеи, голы", — приводит слова Месси AS.

"Прямо сейчас я очень хорошо себя чувствую. Не знаю, когда завершу карьеру. Мне еще рано думать об этом, хотя я знаю, что этот день наступит", — сказал Месси.

В текущем сезоне в рамках Примеры Месси забил 26 голов в 29 матчах и сделал 15 ассистов.