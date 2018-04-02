Новичок "Шахтера" Кайоде: Я забил дебютный гол и это определенно знак

Кайоде начал матч против Зари на скамейке запасных, но после выхода на поле в концовке матча, ему хватило лишь пары минут, чтобы отметиться голом.

"Очень счастлив, впечатляющая игра! Я вышел в конце матча, поэтому за несколько минут, которые провел на поле, не смог повлиять на события", — приводит слова Кайоде официальный сайт "горняков".

"Конечно, рад, что сумел забить, что победила команда, – это самое важное для меня. Приехала моя семья, я забил дебютный гол, и это определенно знак. Одним словом, отличный день", — добавил форвард.