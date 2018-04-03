Аллегри: Мы покажем, что мы усвоили урок в Кардиффе

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри ответил на вопросы журналистов на традиционной предматчевой пресс-конференции перед первым четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с "Реалом".

"Мы сыграем первый матч двухраундового противостояния. Это будет матч против команды, которая с сезона 1996-97 всегда играла в Лиге чемпионов, а с 2011 года каждый год добиралась минимум до полуфинала.

Пройти "Реал" было бы большим шагом вперед и повысило бы наши шансы на победу в турнире, так как мы абсолютно уверены, что завтра будем играть против сильнейшей команды мира.

Наша цель - играть на одном уровне с соперником и быть в состоянии победить.

"Реал" отлично играет на открытом пространстве и может пройти все поле за 2-3 передачи, поэтому нам нужно быть очень внимательными, и мы должны будем использовать нашу защиту в качестве основы для атаки.

Конечно, мы несколько раз пересматривали прошлогодний финал, и я бы сказал, что "Ювентус" за год, как в Европе, так и в Италии, стал играть заметно лучше. Тогда мы проиграли в первую очередь из-за психологии. Первые 15 минут второго тайма надломили нас, и они смогли забить два гола в этот временной отрезок.

Тогда мы покинули турнир, нынешнее же противостояние будет состоять из двух матчей, так что сценарий Кардиффа сейчас вряд ли повторится.

Что бы ни случилось, это будет лишь первый матч, и если что-то для любой из команд пойдет не так, еще будет шанс все изменить в ответном поединке.

Матч в Кардиффе был очень важным уроком, который дал толчок для нашего дальнейшего роста. Надеюсь, в этом матче мы покажем, что мы усвоили этот урок", - цитирует Аллегри Football Italia.

Напомним, что первый четвертьфинальный матч противостояния состоится в Турине во вторник 3 апреля и начнется в 21:45.