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Лига чемпионов. Матчи 3 апреля "Ювентус" - "Реал", "Севилья" - "Бавария"

Лига чемпионов
08:22 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Сегодня состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

Расписание матчей 3 апреля (вторник)

Лига Чемпионов (2017/2018) 1/4 Финала

21:45 Севилья - Бавария Футбол 2

21:45 Ювентус - Реал Мадрид Футбол 1

"Реал" стремится выиграть Лигу чемпионов в третий раз подряд, но для этого ему нужно обыграть в четвертьфинале "Ювентус". В последний раз команды встречались в финале Лиги чемпионов-2017, и матч закончился триумфом "Реала" (4:1). Сможет ли "Ювентус" отомстить за обидное поражение?

Во втором матче встретятся испанская "Севилья" и грозная мюнхенская "Бавария". За исключением первого матча Лиги чемпионов в Париже, когда "Бавария" проиграла со счетом 0:3, мюнхенский клуб выиграл все свои выездные матчи в этом турнире.

В среду свои матчи проведут "Барселона" - "Рома", "Ливерпуль" - "Ман Сити".

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Новости спорта, Лига Чемпионов, ЛЧ, УЕФА, ФК Реал Мадрид, ФК Ювентус.
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