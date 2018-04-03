Лига чемпионов. Матчи 3 апреля "Ювентус" - "Реал", "Севилья" - "Бавария"

Расписание матчей 3 апреля (вторник)

Лига Чемпионов (2017/2018) 1/4 Финала

21:45 Севилья - Бавария Футбол 2

21:45 Ювентус - Реал Мадрид Футбол 1

"Реал" стремится выиграть Лигу чемпионов в третий раз подряд, но для этого ему нужно обыграть в четвертьфинале "Ювентус". В последний раз команды встречались в финале Лиги чемпионов-2017, и матч закончился триумфом "Реала" (4:1). Сможет ли "Ювентус" отомстить за обидное поражение?

Во втором матче встретятся испанская "Севилья" и грозная мюнхенская "Бавария". За исключением первого матча Лиги чемпионов в Париже, когда "Бавария" проиграла со счетом 0:3, мюнхенский клуб выиграл все свои выездные матчи в этом турнире.

В среду свои матчи проведут "Барселона" - "Рома", "Ливерпуль" - "Ман Сити".