"Манчестер Юнайтед" отправится к Ибрагимовичу в гости

Обнародованы планы «Манчестер Юнайтед» относительно предсезонной подготовки. В летний период манкунианцы намерены посетить США, сообщает официальный сайт клуба.

Ожидается, что в США «Манчестер Юнайтед» проведёт пять выставочных матчей, в том числе в рамках товарищеского International Champions Cup. Отметим. что экс-игрок "МЮ" Златан Ибрагимович перебрался в США, где после травмы выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси".

19 июля «МЮ» встретится с мексиканским клубом «Америка» из Лиги МХ в Аризоне, на стадионе университета Финикса. Через три дня «красные дьяволы» проведут матч с клубом MLS «Сан-Хосе Эртквейкс» в Калифорнии. Остальные соперники «МЮ» станут известны позже.

«Манчестер Юнайтед» проведёт в США предсезонный тур второй год подряд.