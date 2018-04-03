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"Манчестер Юнайтед" отправится к Ибрагимовичу в гости
09:18 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: «Манчестер Юнайтед» подтвердил, что проведёт предсезонный тур в США.

Обнародованы планы «Манчестер Юнайтед» относительно предсезонной подготовки. В летний период манкунианцы намерены посетить США, сообщает официальный сайт клуба.

Ожидается, что в США «Манчестер Юнайтед» проведёт пять выставочных матчей, в том числе в рамках товарищеского International Champions Cup. Отметим. что экс-игрок "МЮ" Златан Ибрагимович перебрался в США, где после травмы выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси".

19 июля «МЮ» встретится с мексиканским клубом «Америка» из Лиги МХ в Аризоне, на стадионе университета Финикса. Через три дня «красные дьяволы» проведут матч с клубом MLS «Сан-Хосе Эртквейкс» в Калифорнии. Остальные соперники «МЮ» станут известны позже.

«Манчестер Юнайтед» проведёт в США предсезонный тур второй год подряд.

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Новости спорта, АПЛ, США, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
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