Георгий Пеев: У "Динамо" уже не тот бюджет, тренерам очень нелегко

Бывший футболист киевского «Динамо» Георгий Пеев поделился мнением о нынешней команде Александра Хацкевича.

— Как оцениваешь нынешнее Динамо?

— Я понимаю, что сейчас сложный период. Уже не тот бюджет. В большей степени ставка на молодежь. Нет возможности покупать суперклассных игроков, тренерам очень нелегко. Нужно работать, результат сразу не придет. Ведь много молодых футболистов, есть новички. Должно пройти время, прежде чем они сработаются.

— Часто смотришь матчи Динамо?

— Стараюсь. Очень часто не получается. В еврокубках смотрю почти все, в чемпионате реже. Хотя я специально установил такую антенну дома, чтобы можно было смотреть чемпионат Украины. Матчи против Лацио не смотрел, но следил за результатом. Жаль, что после первого удачного поединка — не смогли пройти. Лацио хоть и не такое имя, как Ювентус, Интер, Милан, но все равно, эта команда демонстрирует очень хорошую форму в чемпионате Италии.

— Многие эксперты говорят, что у Динамо проблемы из-за отсутствия креативных полузащитников. Согласен?

— Ушел очень важный игрок — Ярмоленко. Но это один исполнитель, главное — коллективная игра. Но раз они так много не забивают, значит, есть проблемы.