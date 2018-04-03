"Тоттенхэм" хочет удержать Почеттино зарплатой в 8,5 млн фунтов

Тоттенхэм хочет сделать Почеттино одним из самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ, информирует The Telegraph.

"Шпоры" предлагают аргентинцу контракт с зарплатой в 8,5 млн фунтов в год, что больше текущей зарплаты примерно на 3 млн. Скорее всего, новое соглашение рассчитано на 2 следующих сезона, хотя вполне возможно, что Почеттино и Тоттенхэм подпишут более долгосрочный контракт.

Таким образом, по размеру зарплаты среди тренеров АПЛ Почеттино будет уступать только Гвардиоле, Моуринью и Конте. Последний, кстати, может покинуть Челси уже этим летом.

Тоттенхэм после 32 туров идет на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 64 очка, а также один матч в запасе. Следующую игру команда Почеттино проведет против Сток Сити 7 апреля.

Ранее сообщалось, что в услугах Почеттино заинтересованы ПСЖ и Бавария.