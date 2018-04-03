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"Севилья" - "Бавария": где смотреть матч Лиги чемпионов
13:03 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Какие каналы покажут в прямом эфире матч плей-офф Лиги чемпионов Севилья - Бавария.

3 апреля Бавария продолжит свой путь по сетке плей-офф Лиги чемпионов - команда в рамках первого матча 1/4-й финала турнира в гостях сыграет с Севильей.

Мюнхенцы достаточно уверенно провели групповой этап и не менее уверенно прошли в 1/8-й финала турецкий Бешикташ, победив по сумме двух встреч со счетом 8:1. Единственное поражение в рамках Лиги чемпионов команде нанес ПСЖ еще на групповом этапе, однако после назначения на пост главного тренера Юппа Хайнкеса вместо Карло Анчелотти баварцы нашли свою игру и финишировали в группе вторыми, проиграв ПСЖ лидерство только по разнице мячей.

Бавария набрала хорошую форму и в чемпионате Германии оторвалась в уверенный отрыв, устанавливая рекорд за рекордом. На минувших выходных баварцы на своем поле разгромили дортмундскую Боруссию со счетом 6:0 и находятся в шаге от очередного чемпионского титула. Сможет ли Севилья сделать то, что не удалось Бешикташу - остановить эту настоящую немецкую машину, - смотрите в прямом эфире на канале Футбол 2. Начало игры Севилья - Бавария - в 21:45.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, наш сайт проведет для вас текстовую онлайн-трансляцию матча Севилья - Бавария.

В других странах матч 1/8-й финала Лиги чемпионов покажут:

  • Аргентина – Fox Sports Cono Sur, FOX Play Latin America;
  • Австралия – SBS, beIN Sports 3;
  • Бельгия – Proximus 11+;
  • Бразилия – Esporte Interativo 2;
  • Болгария – Voyo Sport;
  • Канада – TSN5, TSN Go, beIN Sports Connect Canada;
  • Китай – CCTV 5+ VIP, PPTV Sport China;
  • Хорватия – Arena Sport 1;
  • Кипр – Cytavision Sports 2;
  • Чехия – Digi Sport 5;
  • Дания – TV3 Sport;
  • Египет – beIN Sports HD 2;
  • Финляндия – Viasat Sport;
  • Франция – beIN Sports 2;
  • Грузия – 2TV;
  • Германия – Sky Sport 1HD, ZDF, TeleClub Sport Live;
  • Греция – Cosmote Sport 1 HD;
  • Венгрия – Sport 1 Hungary;
  • Ирландия – BT Sport Live;
  • Италия – Premium Sport 2 HD;
  • Япония – Sukachan 1;
  • Южная Корея – SPOTV+;
  • Мексика - Fox Sports Cono Norte;
  • Нидерланды – Ziggo Sport Extra 1;
  • Нова Зеландия – Sky Sport 3 NZ;
  • Румыния – Telekom Sport 2 Romania;
  • Сербия – Arena Sport 1;
  • Словакия – Digi Sport 5;
  • ЮАР – SuperSport 6;
  • Испания – Movistar+, beIN Sports Spain;
  • Швеция – Viasat Sports Premium;
  • Швейцария – Sky Sport 1 Switzerland;
  • ОАЭ – beIN Sports HD 2;
  • Великобритания – BT Sport 3;
  • США – ESPN Deportes+, FOX Sports Match Pass;
  • Уругвай – Fox Sports Cono Sur.
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Новости спорта, Лига Чемпионов, ЛЧ, Севилья - Бавария, ФК Бавария, ФК Севилья.
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