"Севилья" - "Бавария": где смотреть матч Лиги чемпионов
Новости спорта: Какие каналы покажут в прямом эфире матч плей-офф Лиги чемпионов Севилья - Бавария.
3 апреля Бавария продолжит свой путь по сетке плей-офф Лиги чемпионов - команда в рамках первого матча 1/4-й финала турнира в гостях сыграет с Севильей.
Мюнхенцы достаточно уверенно провели групповой этап и не менее уверенно прошли в 1/8-й финала турецкий Бешикташ, победив по сумме двух встреч со счетом 8:1. Единственное поражение в рамках Лиги чемпионов команде нанес ПСЖ еще на групповом этапе, однако после назначения на пост главного тренера Юппа Хайнкеса вместо Карло Анчелотти баварцы нашли свою игру и финишировали в группе вторыми, проиграв ПСЖ лидерство только по разнице мячей.
Бавария набрала хорошую форму и в чемпионате Германии оторвалась в уверенный отрыв, устанавливая рекорд за рекордом. На минувших выходных баварцы на своем поле разгромили дортмундскую Боруссию со счетом 6:0 и находятся в шаге от очередного чемпионского титула. Сможет ли Севилья сделать то, что не удалось Бешикташу - остановить эту настоящую немецкую машину, - смотрите в прямом эфире на канале Футбол 2. Начало игры Севилья - Бавария - в 21:45.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, наш сайт проведет для вас текстовую онлайн-трансляцию матча Севилья - Бавария.
В других странах матч 1/8-й финала Лиги чемпионов покажут:
- Аргентина – Fox Sports Cono Sur, FOX Play Latin America;
- Австралия – SBS, beIN Sports 3;
- Бельгия – Proximus 11+;
- Бразилия – Esporte Interativo 2;
- Болгария – Voyo Sport;
- Канада – TSN5, TSN Go, beIN Sports Connect Canada;
- Китай – CCTV 5+ VIP, PPTV Sport China;
- Хорватия – Arena Sport 1;
- Кипр – Cytavision Sports 2;
- Чехия – Digi Sport 5;
- Дания – TV3 Sport;
- Египет – beIN Sports HD 2;
- Финляндия – Viasat Sport;
- Франция – beIN Sports 2;
- Грузия – 2TV;
- Германия – Sky Sport 1HD, ZDF, TeleClub Sport Live;
- Греция – Cosmote Sport 1 HD;
- Венгрия – Sport 1 Hungary;
- Ирландия – BT Sport Live;
- Италия – Premium Sport 2 HD;
- Япония – Sukachan 1;
- Южная Корея – SPOTV+;
- Мексика - Fox Sports Cono Norte;
- Нидерланды – Ziggo Sport Extra 1;
- Нова Зеландия – Sky Sport 3 NZ;
- Румыния – Telekom Sport 2 Romania;
- Сербия – Arena Sport 1;
- Словакия – Digi Sport 5;
- ЮАР – SuperSport 6;
- Испания – Movistar+, beIN Sports Spain;
- Швеция – Viasat Sports Premium;
- Швейцария – Sky Sport 1 Switzerland;
- ОАЭ – beIN Sports HD 2;
- Великобритания – BT Sport 3;
- США – ESPN Deportes+, FOX Sports Match Pass;
- Уругвай – Fox Sports Cono Sur.