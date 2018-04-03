"Севилья" - "Бавария": где смотреть матч Лиги чемпионов

3 апреля Бавария продолжит свой путь по сетке плей-офф Лиги чемпионов - команда в рамках первого матча 1/4-й финала турнира в гостях сыграет с Севильей.

Мюнхенцы достаточно уверенно провели групповой этап и не менее уверенно прошли в 1/8-й финала турецкий Бешикташ, победив по сумме двух встреч со счетом 8:1. Единственное поражение в рамках Лиги чемпионов команде нанес ПСЖ еще на групповом этапе, однако после назначения на пост главного тренера Юппа Хайнкеса вместо Карло Анчелотти баварцы нашли свою игру и финишировали в группе вторыми, проиграв ПСЖ лидерство только по разнице мячей.

Бавария набрала хорошую форму и в чемпионате Германии оторвалась в уверенный отрыв, устанавливая рекорд за рекордом. На минувших выходных баварцы на своем поле разгромили дортмундскую Боруссию со счетом 6:0 и находятся в шаге от очередного чемпионского титула. Сможет ли Севилья сделать то, что не удалось Бешикташу - остановить эту настоящую немецкую машину, - смотрите в прямом эфире на канале Футбол 2. Начало игры Севилья - Бавария - в 21:45.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, наш сайт проведет для вас текстовую онлайн-трансляцию матча Севилья - Бавария.

В других странах матч 1/8-й финала Лиги чемпионов покажут: