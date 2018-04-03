"Севилья" - "Бавария": онлайн-трансляция матча

Севилья 1:0 Бавария

Гол: Сарабия 32

32' - ГОООЛ! Севилья повела в счете. Пабло Сарабия (Севилья) выскочил из под Берната и забил гол.

27' - Пабло Сарабия (Севилья) попытался забросить мяч в штрафную, но защита перехватывает мяч. Севилья будет подавать угловой.

20' - Пабло Сарабия (Севилья) упустил отличный шанс забить! Он смог пробить из пределов штрафной, но чуть-чуть не попал в угол ворот.

15' - Корреа упал в штрафной Баварии, но арбитр решил, что это симуляция и наградил футболиста желтой карточкой.

13' - Франк Рибери получает первую желтую карточку в матче.

11' - Томас Мюллер (Бавария Мюнхен) получает мяч ну углу штрафной и наносит удар, после которого мяч пролетает выше ворот.

5' - Киммих неплохо навесил в штрафную, но Сория уверенно сыграл на выходе.

4' - Пабло Сарабия (Севилья) прыгает высоко, чтобы замкнуть навес ударом головой. У него получается, но Свен Ульрайх в классном прыжке достал мяч, направленный по центру ворот.

2' - Бавария заработала угловой удар.

Стартовал первый тайм

Севилья во вторник, 3 апреля, проведет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором в Испании сыграет против Севильи.

СТАРТОВЫЕ СОСТАВЫ

«Севилья»: Сория, Кьер, Лангле, Эскудеро, Писарро, Н'Зонзи, Хесус Навас, Корреа, Васкес, Сарабия, Бен-Йеддер.

«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Хуммельс, Боатенг, Бернат, Тьяго Алькантра, Хави Мартинес, Видаль, Рибери, Левандовски, Мюллер.

БУКМЕКЕРЫ

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются мюнхенский клуб. Так, на победу Баварии букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,64. Успех севильцев оценивается в 4,75, ничейный исход – 4,0.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Юппа Хайнкеса фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 1,75, а на победу Севильи – 4,33. Ничья в этом поединке оценивается в 3,8.

СЛОВА ТРЕНЕРОВ

Главный тренер Севильи Винченцо Монтелла

"Чтобы выйти полуфинал, мы должны играть на максимуме возможностей, биться до самой смерти. Мы уже вошли в историю, пробившись в четвертьфинал, но не собираемся останавливаться на достигнутом. В матчах с такими соперниками у нас ряд ли будет много возможностей, поэтому мы должны использовать все свои шансы. Повторюсь, что мы будем биться до конца, и в этом нам помогут наши фанаты.

Мы всегда работаем в направлении улучшения своей игры.Стараемся каждый матч провести лучше, чем предыдущий, и не имеет значения, какой по силе соперник нам противостоит.

Юпп Хайнкесс – отличный тренер. Он очень практичный специалист, как, впрочем, и Бавария. Его игроки всегда выполняют, казалось бы, простые вещи, но у них они отточены до автоматизма. Его игроки четко понимают, что от них хочет тренер.

Бавария, как и Барселона, с которой мы играли на выходных, много забивает и любит владеть мячом, поэтому мы попробуем перехватить у нее инициативу и заставить делать то, что они не привыкли. В такой тактике я вижу больше шансов для нашей победы.

Физическое состояние моих игроков в форме, однако, я всегда хочу, чтобы мои футболисты играли не ногами, а головой. Играя на три фронта, естественно, накапливается усталость, но это и дополнительная мотивация, так что тут нет никаких проблем".

Главный тренер Баварии Юпп Хайнкес

"За свою богатую историю Бавария провела множество важных матчей при переполненных трибунах по всему миру. Моих ребят не испугает атмосфера, которую создадут поклонники Севильи", — приводит слова Хайнкеса официальный сайт УЕФА.

"Уверен, это будет замечательный опыт для футболистов обеих команд. Именно ради таких матчей мы и трудимся в поте лица".

"Конечно, ни на какую ничью играть мы не будем. Бавария всегда нацелена на победу".

"Просто вспомните, чем все закончилось для МЮ, который как раз и увез из Севильи нулевую ничью", – сказал Юпп.