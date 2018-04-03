Зидан: Матчи между "Реалом" и "Ювентусом" особенные для меня

В 1/4 финала самого престижного европейского клубного турнира мадридцев ожидает встреча с "бьянко-нери".

По словам главного тренера Реала Зинедина Зидана, его команде придется очень нелегко, ведь Ювентус вырос с момента их последней встречи.

"Матчи между Реалом и Ювентусом особенные для меня, потому что эти два клуба очень многое мне дали", — начал Зидан.

"Тем не менее, как только матч начнется я больше не буду думать об этом, мы попытаемся сделать то, что должны".

"Мы знаем, что матчи против Ювентуса будут очень сложными и тяжелыми, потому что они стали лучше по сравнению с прошлым годом",

"Люди могут считать фаворитом кого захотят, но положительный исход нам не гарантирован. Необходимо доказать, что мы достойны пройти дальше".

"Нужно сыграть хорошо, если мы хотим одолеть Ювентус. В последние годы наша команда демонстрирует великолепные результаты, и мы хотим сохранить эту традицию. Мы имеем шанс вновь одержать победу и защитить наш титул", — подытожил ЗиЗу.

Первый матч между Ювентусом и Реалом состоится 3 апреля. Ответная игра пройдет 11 числа.