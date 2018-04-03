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Касильяс сыграл 1000-й матч в карьере

Икер Касильяс
14:42 Сегодня Телеграф
sportarena.com

Новости спорта: Голкипер Порту Икер Касильяс достиг уникальной отметки по количеству сыгранных матчей, в 1000-й раз выйдя на поле в карьере.

Вчера испанец вышел в основном составе Порту на поединок против Белененсеша (0:2) в 28-м туре чемпионата Португалии. Касильяс не сумел удержать свои ворота сухими, пропустив по мячу в каждом из таймов.

Тем самым, голкипер подпортил себе юбилейный выход на поле. Для Касильяса вчерашний матч против Белененсеша стал 1000-м в карьере.

При этом большую часть карьеры Икер провел в Реале (725 поединков), вместе с которым выиграл 18 трофеев.

В возрасте 36 лет Касильяс стал 20-м игроком с наибольшим количеством поединков в своей карьере, сравнявшись по этому показателю с шотландским полузащитником Томми Хатчисоном, выступавшим с 1965 по 1994 год.

При этом в Испании Икер — лишь второй футболист по количеству проведенных игр. Он уступает легендарному Раулю, который сыграл в 1034 матчах за свою карьеру.

А вот в списке действующих игроков испанец располагается на 3-й строчке. Его опережают легенда сборной Италии и Ювентуса Джанлуиджи Буффон (1043 матча) и бельгийский хавбек Тимми Симонс (1016 игр).

В то же время, стать голкипером с наибольшим количеством проведенных поединков Касильясу вряд ли удастся. Лидером среди вратарей остается Питер Шилтон, который за свою карьеру провел 1377 матчей.

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Новости спорта, Икер Касильяс, Новости футбола, ФК Порту, ФК Реал, Футбол.
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