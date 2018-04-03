Форвард "Шахтера": Было бы хорошо обыграть "Динамо" крупно

- Не думаю, что матч решит судьбу чемпионата, ведь после него будет еще 5 игр. Но мы знаем, что если победим, то будем ближе к цели.

- Ты уже забил 20 голов в чемпионате. Готовы поставить перед собой задачу забить ещё больше?

- Я не ставлю перед собой таких задач. Я стараюсь всегда помочь команде, и, если удается забивать — это прекрасно. У меня есть четкая задача — помочь команде победить.

- То, что не играет Хачериди в последнее время, облегчает для тебя задачу забить?

- Ни коем образом. Защитники основного состава Динамо играют за команду неспроста, и, думаю, что они не слабее Хачериди.

- Молодежь Динамо быстро прогрессирует. Насколько большие сложности они могут вам создать?

- Да, у них есть хорошие молодые игроки и сейчас им дают больше шансов проявить себя на поле, у них многое получается. Тем не менее, мы знаем и свою силу. Нам необходимо сосредоточиться на своем состоянии и подготовке. Им не просто будет играть с нами.

- В Харькове в последних матчах против Динамо вы проигрывали. Добавляет ли это злости перед игрой?

- Мы всегда хотим побеждать в наших "класико". Не важно, как проходили предыдущие матчи, "класико" всегда особенны. Мы, как и всегда, думаем о победе.

- 6 крупных побед подряд в Чемпионате. Есть ли уверенность, что и Динамо удастся крупно обыграть?

- Было бы хорошо обыграть Динамо крупно, с большой разницей мячей. Но мы знаем, что будет непросто. В матчах против нас Динамо много внимания уделяет разрушению нашей игры и меньше времени созиданию собственной. Как следствие — мало свободного пространства, поэтому с ними сложно играть.

- Денис Бойко в каждом матче допускает критичные ошибки. Изучали манеру его действий?

Я видел несколько последних матчей. Были некоторые ошибки, но он хороший вратарь.

- В Харькове только матчи Лиги чемпионов собирают полный стадион. Ждёте аншлаг и на Динамо?

- Очень надеемся, что нас будут поддерживать как в матчах Лиги чемпионов. Полный стадион — прекрасная мотивация для нас.

Напомним, матч Шахтер — Динамо пройдет на ОСК Металлист в Харькове 14 апреля. Билеты на игру уже поступили в продажу.