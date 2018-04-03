Луческу может снова оказаться в "Шахтере"

Как стало известно Sport Arena, 72-летний специалист сегодня был в украинской столице и посещал офис компании СКМ, принадлежащей президенту Шахтера Ринату Ахметову.

Луческу 12 лет находился на тренерском посту донецкой команды и выиграл с ней восемь чемпионских титулов, шесть раз взял Кубок Украины и добился триумфа в Кубке УЕФА в сезоне-2008/09.

После Шахтера Мирча не особо удачно отработал сезон в Зените, а в августе прошлого года пришел на смену Фатиху Териму у руля сборной Турции. Под руководством Луческу турки пробиться в финальную часть чемпионата мира не смогли, заняв четвертое место в группе I, где также выступала и украинская сборная.

Нынешний главный тренер Горняков Паулу Фонсека пока еще не продлил действующее соглашение, рассчитанное до конца этого сезона, так что должность на тренерском мостике команды может оказаться вакантной.

Ходят слухи, что, несмотря на действующий еще год контракт Луческу с турецкой федерацией футбола, Мирча может уже этим летом получить в Шахтере одну из должностей.

Впрочем, учитывая объявленное ранее самим Луческу желание завершить тренерскую карьеру после работы с Турцией, речь может идти скорее о работе в структуре клуба.