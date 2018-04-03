Нагорняк: Хацкевич все время под давлением

- Действительно, матч "Шахтер" - "Динамо" - ключевой в борьбе за чемпионство. Сейчас отрыв в таблице шесть очков, и не так много игр остаётся. Для продолжения борьбы за титул "Динамо" надо в лучшем случае выиграть. Если проиграет "Динамо", то 9 очков отыграть будет очень сложно.

- Тренерская судьба Хацкевича может решится в этом матче?

- Александр Николаевич все время под давлением. Даже не знаю, все возможно, но не думаю, что все так категорично. Приступая к работе, тренер всегда понимает, что в один прекрасный момент его могут уволить. Мне кажется, Хацкевич об этом не думает и работает дальше. Как будет - покажет жизнь.

- "Динамо" набрало неплохие кондиции. Какова вероятность того, что киевляне могут взять очки?

- Покажет игра. С Мариуполем вышел 20-летний парень и изменил ход встречи. Тренер хорошо сориентировался, выпустил игрока, который все изменил. "Динамо" подпускает молодежь - уже без Цыганкова, который стал капитаном, трудно представить команду. Уверен, что они будут полноценными игроками основы. А для нашего чемпионата это очень хорошо. Молодые ребята появляются. Хотя, "Динамо", конечно, надо усилиться.

- Насколько динамовская молодежь готова противостоять донецким бразильцам?

- В том и дело, что "Шахтер" имеет преимущество - они опытнее, сыграннее, но и молодым надо начинать играть. Ничего страшного этом нет.