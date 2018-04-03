Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лига чемпионов. Матчи 3 апреля "Ювентус" - "Реал", "Севилья" - "Бавария" Лига чемпионов. Матчи 3 апреля "Ювентус" - "Реал", "Севилья" - "Бавария"
Новости: Легендарный Бьорндален завершил карьеру биатлониста Легендарный Бьорндален завершил карьеру биатлониста
Новости: Леся Цуренко с победы стартовала на турнире в Монтерее Леся Цуренко с победы стартовала на турнире в Монтерее
Новости: 7 стран претендуют на проведение зимней Олимпиады-2026 7 стран претендуют на проведение зимней Олимпиады-2026
X

Нагорняк: Хацкевич все время под давлением

Александр Хацкевич
19:26 Сегодня Телеграф
terrikon.com
Фото: ukrafoto.com

Новости спорта: Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Сергей Нагорняк поделился своим мнением о предстоящем главном матче "Шахтер" - "Динамо" (14 апреля).

- Действительно, матч "Шахтер" - "Динамо" - ключевой в борьбе за чемпионство. Сейчас отрыв в таблице шесть очков, и не так много игр остаётся. Для продолжения борьбы за титул "Динамо" надо в лучшем случае выиграть. Если проиграет "Динамо", то 9 очков отыграть будет очень сложно.

- Тренерская судьба Хацкевича может решится в этом матче?

- Александр Николаевич все время под давлением. Даже не знаю, все возможно, но не думаю, что все так категорично. Приступая к работе, тренер всегда понимает, что в один прекрасный момент его могут уволить. Мне кажется, Хацкевич об этом не думает и работает дальше. Как будет - покажет жизнь.

- "Динамо" набрало неплохие кондиции. Какова вероятность того, что киевляне могут взять очки?

- Покажет игра. С Мариуполем вышел 20-летний парень и изменил ход встречи. Тренер хорошо сориентировался, выпустил игрока, который все изменил. "Динамо" подпускает молодежь - уже без Цыганкова, который стал капитаном, трудно представить команду. Уверен, что они будут полноценными игроками основы. А для нашего чемпионата это очень хорошо. Молодые ребята появляются. Хотя, "Динамо", конечно, надо усилиться.

- Насколько динамовская молодежь готова противостоять донецким бразильцам?

- В том и дело, что "Шахтер" имеет преимущество - они опытнее, сыграннее, но и молодым надо начинать играть. Ничего страшного этом нет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, Сергей Нагорняк, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

Победительница турнира в Майами - яркая Слоан Стивенс

Победительница турнира в Майами - яркая Слоан Стивенс

Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)

Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)
Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)

Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)
Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)

Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Касильяс сыграл 1000-й матч в карьере У Ярмоленко будет новый тренер Игрок "Шахтера" хочет вернуться в Бразилию

Последние новости

В сети появились милые снимки Ирины Шейк и Брэдли Купера с дочерью Украина попала в Топ-10 опасных для туризма стран Диллиан Уайт рассказал, как победить Поветкина
Сегодня читают в спорте
01 Форвард "Бенфики" исполнил зрелищный ассист рабоной (Видео)
02 У Ярмоленко будет новый тренер
03 Ломаченко предложил Линаресу пари на 200 тысяч долларов
04 "Шахтер" установил рекорд по разгромным победам подряд
05 Георгий Пеев: У "Динамо" уже не тот бюджет, тренерам очень нелегко
Новости сегодня
20:26 Смех до слез: чудаки в нелепых нарядах, которых можно встретить на улицах каждого города
20:23 Названо признаки сильного стресса, на которые стоит обратить внимание
20:21 Де Хеа продлит контракт с "Манчестер Юнайтед"
20:17 Пэрис Хилтон опубликовала архивные фото с домашним любимцем
20:12 Яркие и необычные гусеницы до и после превращения в прекрасных бабочек (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: МИД Польши направил Украине ноту МИД Польши направил Украине ноту
Новости: Медреформа: что делать, если вам отказали в подписании декларации Что делать, если вам отказали в подписании декларации
Новости: Задержали подозреваемых в подрыве Мемориала Орлят Задержали подозреваемых в подрыве Мемориала Орлят
Новости: Евровидение 2018: организаторы рассказали, под каким номером выступит Украина Евровидение 2018: организаторы рассказали, под каким номером выступит Украина
Добавить комментарий
0