"Реал" разгромил "Ювентус" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (Видео)

"Ювентус" 0:3 "Реал"

Голы: Роналду 3', 64', Марсело 72'

Предупреждения: Бентакур 27', Дибала 45' - Рамос 55', Ковачич 88'

Удаление: Дибала 66' (вторая желтая)

В начале первого тайма "Реалу" удалась разящая атака наконечником которой выступил Роналду. Португалец изящно подставил ногу после передачи Иско с левого фланга и открыл счет в матче.

Лучшие моменты первого тайма:

Супер-гол Роналду на 64-й минуте:

В дебюте второго тайма все тот же Роналду красивейшим ударом в падении через себя удвоил преимущество гостей. После пропущенного второго гола нервы сдали у форварда "Ювентуса" Дибалы, который получил второе предупреждение и соответственно красную карточку. Довел счет до разгромного Марсело, издевательски обыграв Буффона.

Гол Марсело:

Составы команд:

"Ювентус": Буффон, Де Шильо, Кьеллини, Барцальи, Сандро, Асамоа (Манджукич 67'), Бентакур, Хедира (Куадрадо 75'), Дуглас Коста (Матюиди 69'), Дибала, Игуаин.

"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Модрич (Ковачич 82'), Кроос, Иско (Асенсио 75'), Бензема (Лукас Васкес 60'), Роналду.