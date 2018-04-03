"Реал" разгромил "Ювентус" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (Видео)
Новости спорта: Завершился первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2017/18 "Ювентус" - "Реал".
"Ювентус" 0:3 "Реал"
Голы: Роналду 3', 64', Марсело 72'
Предупреждения: Бентакур 27', Дибала 45' - Рамос 55', Ковачич 88'
Удаление: Дибала 66' (вторая желтая)
В начале первого тайма "Реалу" удалась разящая атака наконечником которой выступил Роналду. Португалец изящно подставил ногу после передачи Иско с левого фланга и открыл счет в матче.
Лучшие моменты первого тайма:
Супер-гол Роналду на 64-й минуте:
В дебюте второго тайма все тот же Роналду красивейшим ударом в падении через себя удвоил преимущество гостей. После пропущенного второго гола нервы сдали у форварда "Ювентуса" Дибалы, который получил второе предупреждение и соответственно красную карточку. Довел счет до разгромного Марсело, издевательски обыграв Буффона.
Гол Марсело:
Составы команд:
"Ювентус": Буффон, Де Шильо, Кьеллини, Барцальи, Сандро, Асамоа (Манджукич 67'), Бентакур, Хедира (Куадрадо 75'), Дуглас Коста (Матюиди 69'), Дибала, Игуаин.
"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Модрич (Ковачич 82'), Кроос, Иско (Асенсио 75'), Бензема (Лукас Васкес 60'), Роналду.