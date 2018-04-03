Это надо видеть: чудо-гол Роналду в ворота "Ювентуса" (Видео)

Форвард "Реала" Криштиану Роналду помог своей команде обыграть "Ювентус" в 1-м матче 1/4 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Португальцу удалось оформить дубль, но особенно красивым оказался второй гол "семерки" Сливочных.

На 64-й минуте матча Криштиану после подачи Карвахаля пробил в падении ножницами через себя. Буффон к такому развитию событий не был готов. Отметим, матч завершился победой "Реала" 0:3.

Ответная игра состоится в среду, 11 апреля, на "Сантьяго Бернабеу".