Буффон сравнил Роналду с Пеле и Марадоной

Джанлуиджи Буффон очень красиво поздравил Криштиану Роналду после матча "Ювентуса" и "Реала" в Лиге чемпионов.

«Мы увидели, насколько хорош Криштиану Роналду. Это игрок высочайшего уровня, который вместе с Лионелем Месси добивается феноменальных высот.

Они уже сопоставимы с Пеле и Марадоной – в том, как решают исход матча и помогают своим командам выигрывать трофеи».

«Ошибки случаются, нам противостояла невероятная команда, которая вынуждала нас действовать менее аккуратно, чем обычно.

Я очень расстроен, потому что теперь мы, вероятно, не пройдем дальше. Очень, очень обидно. Но стоит признать, что соперник объективно сильнее», – сказал Буффон.