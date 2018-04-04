Буффон сравнил Роналду с Пеле и Марадоной
Новости спорта: Достоинство трибун, которые аплодировали Криштиану после великолепного гола через себя, дополнил Джанлуиджи Буффон.
Джанлуиджи Буффон очень красиво поздравил Криштиану Роналду после матча "Ювентуса" и "Реала" в Лиге чемпионов.
«Мы увидели, насколько хорош Криштиану Роналду. Это игрок высочайшего уровня, который вместе с Лионелем Месси добивается феноменальных высот.
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Они уже сопоставимы с Пеле и Марадоной – в том, как решают исход матча и помогают своим командам выигрывать трофеи».
«Ошибки случаются, нам противостояла невероятная команда, которая вынуждала нас действовать менее аккуратно, чем обычно.
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Я очень расстроен, потому что теперь мы, вероятно, не пройдем дальше. Очень, очень обидно. Но стоит признать, что соперник объективно сильнее», – сказал Буффон.