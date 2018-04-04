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"Ювентус" - "Реал": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Ювентус - Реал
08:31 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Реал оказался сильнее Ювентуса в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

В Турине завершилась первая часть баталии 1/4 финала Лиги чемпионов между Реалом и Ювентусом, где подопечные Зинедина Зидана благодаря дублю Криштиану Роналду добыли убедительную победу.

Ювентус – Реал 0:3
Голы: Роналду, 3, 64, Марсело, 72

Ювентус: Буффон – Де Шильо, Бардзальи, Кьеллини, Асамоа (Манджукич, 69) – Бентанкур, Хедира (Куадрадо, 75) – Коста (Матюиди, 69), Дибала, Алекс Сандро – Игуаин.

Реал: Навас – Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело – Кроос, Каземиро, Модрич (Ковачич, 82) – Иско (Асенсио, 75) – Бензема (Васкес, 59), Роналду

Предупреждения: Бентанкур, Дибала — Рамос, Ковачич

Удаление: Дибала, 66

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Новости спорта, Криштиану Роналду, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Реал, ФК Ювентус, Футбол, Ювентус - Реал.
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