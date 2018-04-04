"Ювентус" - "Реал": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Новости спорта: Реал оказался сильнее Ювентуса в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
В Турине завершилась первая часть баталии 1/4 финала Лиги чемпионов между Реалом и Ювентусом, где подопечные Зинедина Зидана благодаря дублю Криштиану Роналду добыли убедительную победу.
Ювентус – Реал 0:3
Голы: Роналду, 3, 64, Марсело, 72
Ювентус: Буффон – Де Шильо, Бардзальи, Кьеллини, Асамоа (Манджукич, 69) – Бентанкур, Хедира (Куадрадо, 75) – Коста (Матюиди, 69), Дибала, Алекс Сандро – Игуаин.
Реал: Навас – Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело – Кроос, Каземиро, Модрич (Ковачич, 82) – Иско (Асенсио, 75) – Бензема (Васкес, 59), Роналду
Предупреждения: Бентанкур, Дибала — Рамос, Ковачич
Удаление: Дибала, 66