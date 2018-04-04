"Динамо" переманило именитого скаута

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис подтвердил информацию о том, что бывший спортивный директор харьковского "Металлиста" Евгений Красников будет работать в столичном клубе.

"Слухи относительно Евгения Красникова соответствуют действительности. Мы достигли с ним договоренности о сотрудничестве с "Динамо" в работе по трансферам футболистов. Наша совместная работа начнется со следующего сезона. Уверен, что опыт Красникова пойдет на пользу "Динамо" и поможет сделать нашу команду сильнее", – сказал Суркис.

На данный момент Красников работает в Федерации футбола Украины в качестве спортивного директора сборных, а также заместителя главы комитета национальных сборных. Тем не менее, ранее появились слухи, что он покинет свой пост в ближайшее время.

Добавим, что во время работы в "Металлисте" Красников привез в Украину таких футболистов как Марлос, Тайсон, Хосе Соса и Алехандро Гомес.