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"Динамо" переманило именитого скаута

Евгений Красников
10:15 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Евгений Красников приступит к работе в Динамо со следующего сезона

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис подтвердил информацию о том, что бывший спортивный директор харьковского "Металлиста" Евгений Красников будет работать в столичном клубе.

"Слухи относительно Евгения Красникова соответствуют действительности. Мы достигли с ним договоренности о сотрудничестве с "Динамо" в работе по трансферам футболистов. Наша совместная работа начнется со следующего сезона. Уверен, что опыт Красникова пойдет на пользу "Динамо" и поможет сделать нашу команду сильнее", – сказал Суркис.

На данный момент Красников работает в Федерации футбола Украины в качестве спортивного директора сборных, а также заместителя главы комитета национальных сборных. Тем не менее, ранее появились слухи, что он покинет свой пост в ближайшее время.

Добавим, что во время работы в "Металлисте" Красников привез в Украину таких футболистов как Марлос, Тайсон, Хосе Соса и Алехандро Гомес.

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Новости спорта, Евгений Красников, Игорь Суркис, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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